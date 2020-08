Minsk zahlt Auslandsschulden zurück

Belarus wird nach den Worten von Finanzminister Jurij Seliwerstow alle in diesem Jahr fälligen Auslandsschulden planmäßig zurückzahlen. Die Mittel dafür seien trotz des Kursverfalls der Landeswährung gegenüber dem Dollar vorhanden, so der Minister. Auch die Einführung von Devisenkontrollen seien nicht geplant.

Insgesamt stand und steht für Belarus in diesem Jahr die Tilgung von Schulden in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar an, zwei Milliarden davon sind laut Seliwerstow schon gezahlt worden, noch offen seien 1,6 Milliarden Dollar, berichtete Reuters am Dienstag. Den Gesamtstand der belarussischen Auslandsschulden bezifferte das Finanzministerium in Minsk auf 17 Milliarden US-Dollar per Ende 2019, und 18 Milliarden zum 30. Juni dieses Jahres. Bezogen auf das Sozialprodukt von etwa 65 Milliarden US-Dollar ist dies noch keine beunruhigende Größenordnung, auch wenn der starke Anstieg der Neuverschuldung auffällt. Das regierungskritische Portal Naviny.by rechn...