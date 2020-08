Sizilien gegen Zentralregierung

In Italien gehen die Auseinandersetzungen in der Flüchtlingsfrage weiter: Wie die Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete, hat Sebastiano Muemaci, Regierungschef Siziliens und Mitglied der faschistischen Partei Forza Italia (FI), »befohlen«, alle vorhandenen Empfangszentren auf der Insel zu schließen und eine Luftbrücke zur Rückführung der Flüchtlinge zu aktivieren. Anlass hierfür war die Entscheidung Roms, das Schiff Snav Aurelia, das als Quarantäneunterkunft fungiert, am Hafen von Augusta anlegen zu lassen. Musemeci erklärte, 58 Menschen auf dem Schiff seien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nun dürfe kein Geflüchteter mehr die Insel betreten und keine ihrer Boote und Schiffe, einschließlich die von Hilfsorganisationen, an den Häfen anlegen, da die »hygienischen Anforderungen und Anti-Covid-Vorschriften« nicht eingehalten würden. Die Regierung in Rom habe die Häfen nicht geschlossen und die geltenden Dekrete – die im übrigen auf Wunsch...