Streit um Lehranstalten

Kommende Woche soll in Großbritannien der aufgrund der Coronapandemie stillgelegte Schulbetrieb wieder hochgefahren werden. Viele Eltern und Lehrer stimmt das allerdings nicht froh: Laut einer aktuellen Umfrage der Nichtregierungsorganisation Parentkind UK fordern 74 Prozent der Eltern das Recht, selbst darüber entscheiden zu dürfen, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Linke Gewerkschaftsinitiativen wie das Education and Solidarity Network fordern deshalb die Aussetzung von Geldstrafen für Eltern, die ihre Kinder aus Angst vor einer Infektion nicht in die Schule schicken.

Die Verwaltung des Bildungswesens obliegt in Großbritannien den verschiedenen Teilnationen. In Schottland, Nordirland und Wales gilt bereits seit längerem eine Maskenpflicht in Schulg...