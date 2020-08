Aus dem Off

Zu Beginn des Dokumentarfilms »Experiment Sozialismus – Rückkehr nach Kuba« erfahren die Zuschauer: »Lebst du in einem Land wie Kuba, manipuliert dich die Partei.« Die Botschaft stammt von Arsenio Morella, dem von der Berliner Regisseurin Jana Kaesdorf erfundenen Ich-Erzähler, der das Land Anfang der 1990er Jahre als Fünfjähriger verließ und knapp 30 Jahre später »auf der Suche nach seinen Wurzeln« zurückkehrt. Die Kamera führt zunächst durch eine armselige Holzhütte in der heute bei Touristen beliebten ostkubanischen Ortschaft Santo Domingo, wo der fiktive Protagonist aufwuchs. Dann schlägt eine Off-Stimme – akustisch untermalt von einem Schrei und Funk-Klängen der US-Afrobeat-Band Antibalas – den Bogen zur heutigen Realität: »Wenn du überleben willst, musst du bereits sein, zu tricksen«, sagt Arsenio. Der Einstieg lässt ahnen, was kommt.

Ein abendfüllender Film über die wirtschaftlichen Probleme Kubas und Ansätze zu deren Lösung könnte in Zeiten, in den...