Gerüchteweise wurde zwar am Sonntag wohl auch irgendwo am Stadtrand Lissabons gekickt, aber das fußballerische Highlight des Wochenendes war fraglos der sogenannte Finaltag der Amateure. Unter diesem Begriff sammelt der DFB seit einigen Jahren die Pokalendspiele der Landesverbände, in denen die für Unterklassenvertreter so lukrative Teilnahme an der ersten DFB-Pokalrunde ausgespielt wird.

Charmebolzen Numero uno unter den Underdogs war diesmal der SV Todesfelde. Die fünftklassigen Kicker aus dem – um das außergewöhnlich Morbide des Ortsnamens zu unterstreichen, muss jetzt diese verlassene Westernstädte assoziierende Formulierung folgen – 1.000-Seelen-Dörfchen sicherten sich den Schleswig-Holstein-Pokal mit einem 3:2-Sieg über den zwei Ligen höher einsortierten VfB Lübeck. »Das war der Tag der Tage«, freute sich Todesfeldes Til Weidemann, dessen 3:2-Siegtor den Lübeckern den, haha, Todesstoß versetzt hatte. »Mo...