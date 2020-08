Weniger Einkommen in der Krise

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes bis März 2022 verlängern. »Ich werde dem Koalitionsausschuss am Dienstag vorschlagen, dass wir die Brücke der Kurzarbeit zunächst über den Jahreswechsel hinaus verlängern und sie im Jahr 2021 dann Stück für Stück zurückführen«, kündigte Heil in einem Interview mit der FAZ (Montagausgabe) an. Ein Papier des Arbeitsministeriums sieht vor, die Erstattung der Sozialbeiträge für Unternehmen bis Ende März zu verlängern und dann bis April 2022 in halber Höhe weiterlaufen zu lassen. Heils Konzept soll am Dienstag im Koalitionsausschuss beraten werden.

Forderungen nach einer Verlängerung des Kurzarbeitergeldes sind seit geraumer Zeit zu vernehmen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Debatte am 16. August ins Rollen gebracht. Was das Große und Ganze angeht, erhielt er Zustimmung auch von Teilen der CDU/CSU. Im Detail bahnte sich aber bereits Streit an.

Mit seinem Vorstoß wo...