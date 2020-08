Eine Hochstaplerszene

Im hessischen Knast saß mal ein Hochstapler und Titelfälscher ein. Er war so gut, dass es ihm gelang, dem Gefängnispsychologen einen Doktortitel der damals noch nicht existierenden Universität von Southamp­ton zu verkaufen. Als er entlassen wurde, kaufte er sich von dem Geld ein Cadillac-Cabrio und fuhr damit nach Oberhessen, wo damals der März-Verleger Jörg Schröder lebte. Mit ihm kam er zwar nicht ins Geschäft, aber Schröder spielte danach mit dem Gedanken, so etwas Ähnliches zu machen wie der Bunte-Verleger Franz Burda, der sich »Senator« nannte, obwohl es sich dabei nur um einen Ehrentitel der Technischen Hochschule Karlsruhe handelte.

An die Universität von Southampton wurde ich nun wieder erinnert, als es in der Presse hieß, der ehemalige BRD-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (»Hoffnungsträger der CSU«) habe dort einen Doktortitel erworben – mit dem Thema »Agenten, Rechnungen und Korrespondenten im Wandel der Zeit«. Es gibt sie also i...