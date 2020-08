Spitzel gegen Linksrepublikaner

In Nordirland wurden nach jahrelanger Arbeit eines britischen Spitzels innerhalb republikanischer Organisationen zehn Personen wegen Mitgliedschaft in der »Neuen IRA« angeklagt. Darunter befinden sich mehrere Leitungsmitglieder der linksrepublikanischen Partei Saoradh (Befreiung) und ein in Schottland lebender Palästinenser.

Seit letzten Dienstag sind 500 Beamte in der grenzüberschreitenden »Operation Arbacia« gegen linksrepublikanische Aktivisten im Einsatz (siehe jW vom 21.8.). Nachdem vergangene Woche Häuser in mehreren Regionen Nordirlands und der irischen Republik, sowie die vier Parteibüros von Saoradh, durchsucht worden waren, ging die Operation am Wochenende weiter.

In Lurgan, Grafschaft Armagh, wurden am Sonntag zwei Häuser durchsucht. Am Vormittag fand die Polizei auf einem Bauplatz einen Sprengsatz. Am Rande des Einsatzes kam es zu Ausschrei...