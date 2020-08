Isolieren mit Gewalt

Kinder und Eltern im Coronachaos: Kaum sind die Sommerferien vorüber, schließen Schulen und Kindertagesstätten ganz oder teilweise. Jeder Fall zieht Quarantänemaßnahmen mit strengen Auflagen nach sich. Im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis ordnete das Ordnungsamt die »häusliche Absonderung« für Kinder einer Kita in Niederkassel an, weil ein Erzieher positiv auf das Virus getestet worden war. Eltern seien erschrocken über die Verfügung, berichtete am Sonnabend der Bonner Generalanzeiger. Demnach verpflichtete die Behörde Vierjährige nicht nur dazu, sich innerhalb der Wohnung von der Familie zu isolieren. Den Kleinkindern wird auch mit körperlicher Gewalt gedroht.

Das offensichtliche Standardschreiben im Rhein-Sieg-Kreis ähnelt in vielen Punkten bereits bekanntgewordenen Anordnungen anderer Landkreise in mehreren Bundesländern. Adressiert ist es an die Kleinkinder selbst. Sie sollen beispielsweise »auf eine zeitliche und räumliche Trennung von anderen...