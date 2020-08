Mit reichlich Spumante

Unter Verweis auf ältere Beispiele großer Belletristik beklagte unlängst der Autor Jan Decker in dieser Zeitung den Zustand der aktuellen deutschen Literatur, die in der Bundesrepublik für bemerkenswert erachtet wird. Als jemand, der sich zuletzt mit Sarah Kuttners Roman »Kurt« langweilte, darf ich mich kleinformatiger anschließen.

Mir fiel ein kurz vor der Coronapandemie in dem nicht eben für große Literatur bekannten Verlag Harper Collins erschienenes Buch in die Hände. »Dolce Vesuvio« steht in Lippenstift­rot mit einem Herzchen statt Pünktchen über dem i auf dem Titel. Es kommt wie ein im Stil der 1950er Jahre für Italien werbender Lore-Romane daher. Hat man die etwas verwirrende Exposition hinter sich, stellt man allerdings beglückt fest: Es ist ein auf ganz verblüffend unlorehafte Weise für Italien werbender Liebesroman.

Denn welcher Lore-Roman hätte je eine Ich-Erzählerin zur Heldin ...