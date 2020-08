Brandsätze durchs Fenster

Ein Lastzug rollte langsam mitten durch die Demonstration, von der anderen Seite näherte sich ein Pkw. Es war eine Gedenkkundgebung unter widrigen Umständen, die am Samstag in der Halskestraße im Hamburger Stadtteil Billbrook stattfand – einem eher tristen Industriegebiet. Die Behörden hatten es nicht für nötig gehalten, die Straße zu sperren, so dass sich die rund 200 Demonstranten auf eine Hälfte der Fahrbahn und die Bürgersteige verteilen mussten. Die Veranstaltung zum Gedenken an die vor 40 Jahre an diesem Ort ermordeten Vietnamesen Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan, Opfer der ersten von den Behörden als solchen dokumentierten rassistischen Morden durch Neonazis in der BRD, fiel dennoch würdig aus.

Chau und Lan starben an den Folgen eines Brandanschlags auf das Gebäude, vor dem die Demo stattfand – heute ein Hotel, damals ein Wohnheim, in dem 200 Vietnamesen untergebracht waren. In der Nacht zum 22. August 1980 warfen zwei Männer und eine Frau drei Bran...