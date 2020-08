Burgfrieden bis zum Wahljahr?

Mit den Worten »Das muss jetzt sein« antwortete Jörg Meuthen auf Fragen nach der Geschlossenheit der AfD angesichts der Turbulenzen in der Causa Kalbitz. Natürlich schlage das Ganze hohe Wellen in der Partei, aber es sei aktuell egal, wo die Partei in Umfragen stehe oder ob es schlechte Presse gäbe. Bis Jahresende, so der Parteivorsitzende, müsse wieder Einigkeit hergestellt werden.

Angesichts der gravierenden inhaltlichen Differenzen der Partei wird das ein frommer Wunsch bleiben. Spannend ist einzig die Frage, ob und wie es der AfD gelingt, eine Art Burgfrieden zu organisieren, um im Wahljahr 2021 kein Desaster zu erleben. Das könnte – soviel ist zu befürchten – trotz der aktuellen Verwerfungen gelingen, denn noch ist der nach wie vor anhaltende Erfolg der Partei ein einigendes Band zwischen den Lagern. Das Ziel von Meuthen und seinen Mitstreitern dürfte vor allem darin bestehen, der völkischen Rechten zu verdeutlichen, dass man ihr nicht ka...