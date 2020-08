Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. August 2020, Nr. 202

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Auf dem Weg ins Land des Pfeffers Anschubfinanzierung für den Kapitalismus: In der frühen Neuzeit eroberten Portugal und die Niederlande riesige Handelsimperien Gerd Bedszent »Der Handel hat auch seine Kreuzzüge und seine Inquisition aufzuweisen.« Friedrich Engels Die europäische Wirtschaft des ausgehenden Mittelalters war zwar noch wesentlich von feudalen Verhältnissen bestimmt. Diese wurden aber, wie Friedrich Engels im Jahre 1884 in einem leider unvollendeten Text schrieb, von der Geld- und Warenwirtschaft mehr und mehr »unterhöhlt und innerlich ausgefressen«. Im Verlaufe der Formierungskriege des 14./15. Jahrhunderts, aus denen später bürgerliche Nationalstaaten hervorgehen sollten, trat nach und nach an die Stelle des ritterlichen Schlagetots der mit Feuerwaffen ausgerüstete Berufssöldner. Dieser kämpfte nicht für zweifelhafte Titel oder Privilegien, sondern ausschließlich für Geld. Um Truppen ausrüsten und besolden zu können, waren die spätfeudalen Potentaten gezwungen, sich zuerst bei städtischen Bankiers zu verschulden und dann die Interessen ihrer Gläubiger wahrzunehmen. In Gestalt gewinnträchtiger Handelsmonopole erö...

Artikel-Länge: 16078 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen