Kein Geld für Lohnerhöhungen

Das niederländische Parlament hat am Mittwoch eine Lohnerhöhung im Gesundheitswesen abgelehnt. Die knappe Regierungsmehrheit des Premierministers Mark Rutte stimmte gegen einen Vorschlag der Sozialistischen Partei (SP). Die Coronakrise lasse keinen finanziellen Spielraum, so das Kabinett.

Im Prinzip war man sich zwar einig: Die Beschäftigten in dem Bereich leisten während der Pandemie Großes und gehen an ihre körperliche Grenzen. Die SP möchte sie dafür mit deutlich mehr Gehalt belohnen. Aber den Vorschlag der Sozialisten, dafür auf die Senkung der Unternehmenssteuer zu verzichten, lehnt der Regierungschef ab. »Wir können nicht überall die Löhne steigen lassen. Wir müssen nämlich auch noch eine wirtschaftliche Krise bekämpfen«, zitierte ihn die Tageszeitung Trouw am Mittwoch in ihrer Onlineausgabe. Schon eine Lohnerhöhung von einem Prozent bedeute eine Ausgabe von 600 Millionen Euro. »Ich würde es total gerne machen, aber es geht um große B...