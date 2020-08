»Man kann Gesundheitsschutz nicht nachrangig betrachten«

Angesichts steigender Infektionszahlen hat in Hessen Kultusminister Alexander Lorz, CDU, Ende vergangener Woche festgelegt, dass sich in den Schulen außerhalb des Unterrichts alle mit Maske schützen sollen, im Unterricht ist sie nicht verpflichtend. Was halten Sie davon?

Nichts. Lorz hat wenige Tage vor Schulbeginn verfügt, dass in den Gängen der Schulen und in den Pausen Masken getragen werden sollen, nicht aber im Klassenraum. Auf dieses Hilfsmittel zu verzichten und den Regelbetrieb anzuordnen, halten wir angesichts der steigenden Zahlen infizierter Menschen für falsch. Am Montag gab es bereits erste Klassenschließungen, weil einzelne Schüler infiziert waren. In Bad Nauheim und in Homberg mussten jeweils Schülerinnen und Schüler einer Klasse in Quarantäne.

Was kritisieren Sie am hessischen Regelwerk?

Die Zeit während der Sommerferien wurde nicht genutzt, um Lösungen für den Schutz in den Schulen zu finden. Während es gesellschaftlich weitgehend Konsens...