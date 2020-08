Kein Grund zu feiern

Am Dienstag ist der extrem rechte Politiker und ehemalige Präsident Kolumbiens, Álvaro Uribe, von seinem Amt als Senator zurückgetreten. Anfang August hatte ihn das Oberste Gericht des Landes wegen Zeugenbestechung und Prozessbetrug unter Hausarrest gestellt. Laut dem Tribunal war die Maßnahme notwendig, um eine mögliche Behinderung der Justiz zu verhindern. Es gebe Gründe anzunehmen, der Beschuldigte könnte versuchen, Beweismaterial zu verfälschen, zu verstecken oder gar zu zerstören.

Seinen Rücktritt gab Uribe in einem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten und an den Präsidenten des Senats gerichteten Brief bekannt. In diesem beschuldigt er das Oberste Gericht, seine Rechte im Rahmen des Verfahrens verletzt und ihn illegal abgehört zu haben. Im Schreiben äußert der Exsenator der rechten Partei »Centro Democrático« (Demokratisches Zentrum) zudem, er hoffe auf eine Justizreform, um das kolumbianische Rechtssystem zu »entpolitisieren«. Sei...