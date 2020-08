»Mit dem Bajonett stochern«

Nur wenige Wochen nach der Februarrevolution erkannte die Provisorische Regierung Russlands am 29. März 1917 das »Recht des polnischen Volkes auf Unabhängigkeit« an. Viel kostete sie diese Erklärung nicht, denn Russland hatte die Kontrolle über den Teil Polens, den es bei den drei Teilungen des Landes im späten 18. Jahrhundert gewonnen und beim Wiener Kongress 1815 bewahrt hatte, faktisch bereits 1915 verloren. Als Deutschland und Österreich-Ungarn von der jungen Sowjetregierung Anfang 1918 in Brest-Litowsk den dauerhaften Verzicht auf Polen verlangten, stand die Front tief im Baltikum, kurz vor Minsk und weit in der Ukraine. Deutschland und Österreich-Ungarn hatten ihrerseits während des Krieges Polen vage Angebote einer Unabhängigkeit von ihren Gnaden gemacht. Dass die Beibehaltung des territorialen Status quo von 1914 keine realistische Option mehr war, war allen Kriegführenden klar, und die westlichen Alliierten nutzten dies aus.

Die »14 Punkte« des U...