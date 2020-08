Fünfzehn Jahre himmelblau

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Montag jährte sich zum fünfzehnten Mal der Tag, an dem Lionel Messi mit 18 Jahren in der Albiceleste, der Nationalmannschaft Argentiniens, debütierte. Hugo Tocalli ist es zu verdanken, dass das überhaupt möglich war. Der Assistent von José Néstor Pékerman hatte Wind davon bekommen, dass ein junger Argentinier mit spanischem Pass für die spanische U-17-Auswahl nominiert worden war. Nach einem Blick in ein paar Videos ließ Tocalli vom argentinischen Fußballverband AFA ein »Anti-Spanien«-Freundschaftsspiel ansetzen, das Ende Juni 2004 im halbleeren Estadio Diego Armando Maradona (Stadion der Argentinos Juniors) zwischen der argentinischen U-20- und der paraguayischen U-22-Auswahl ausgetragen wurde. Argentinien gewann 8:0, Messi machte den vorletzten Treffer und konnte anschließend nach den damaligen Fifa-Richtlinien nicht mehr für ein anderes Land spielen.

Kurz darauf debütierte er in Spaniens Primera Division, wo er mit ...