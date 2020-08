Antisemitischer Brandanschlag

In Berlin-Lichtenberg haben Unbekannte einen mutmaßlich antisemitisch motivierten Brandanschlag auf die Kiezkneipe »Morgen wird besser« verübt, die einen jüdischen Besitzer hat und in der regelmäßig unter anderem auch jüdische Feste gefeiert werden. In Solidarität mit den Betroffenen riefen verschiedene Organisationen für Dienstag abend zu einer Kundgebung im »Nibelungenkiez« auf. »Hier ist kein Platz für Nazis und für braunen Straßenterror«, heißt es in dem Aufruf des Berliner Landesverbandes der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, den das Bündnis »Berlin gegen Nazis« auf seiner Internetseite dokumentierte.

Der Angriff auf das Lokal in der Hagenstraße sei am Freitag morgen bemerkt worden, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Sonntag berichtete. Demnach hatten Anwohner des Ha...