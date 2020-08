Wiedergänger des Tages: Bernard Sanders

Die Revolution, sagte Bernie Sanders einst, sei »das Leben gegen den Tod«. Hat der Todesstern gewonnen, ist das Leben besiegt? Sanders, der den Vorwahlkampf der US-Demokraten gehörig durcheinandergewirbelt hat, will ab sofort seinen Widersacher Joseph Biden unterstützen.

Diese eben gelesenen Sätze kommen Ihnen, der treuen Leserin oder dem geneigten Leser, bekannt vor? Das ist kein Wunder, sie standen vor vier Jahren genau so in der jungen Welt, nur der Name war ein anderer: Damals hatte Bernard Sanders seinen Lauf gegen Hillary Clinton gehabt und schlussendlich, nach einer – wohl dur...