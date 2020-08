US-Piraterie auf Weltmeeren

Aufgrund einer telefonischen Pressekonferenz des US-Vizeadmirals James Malloy am Montag sind der Ablauf und die Hintergründe der »Beschlagnahmung« von vier dem Iran zugeordneten Tanker durch die USA etwas klarer. Bis dahin war offiziell nämlich nur bekannt, was in einer Presseerklärung des US-Justizministeriums stand, die am Freitag veröffentlicht worden war. Dieser zufolge hatten die Schiffe, die auf der Fahrt nach Venezuela waren, zusammengerechnet 1,116 Millionen Barrel Benzin an Bord. Die Beschlagnahmeverfügung war von der US-Regierung am 2. Juli beantragt und anscheinend noch am selben Tag von einem Bezirksgericht in Washington ausgesprochen worden.

»Mit Hilfe ausländischer Partner« befinde sich die Fracht der Schiffe jetzt in Gewahrsam der USA. In der Erklärung war angemerkt, dass eine Beschlagnahmeverfügung nur auf Anschuldigungen beruhe und dass die Beweislast in einem folgenden Gerichtsverfahren bei der US-Regierung liege. Nach Abschluss des Verf...