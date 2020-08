Wirtschaft droht mit Flucht

Die Anrede klingt sehr freundschaftlich: »Lieber Peter«, »lieber Helge«. Gemeint sind Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Kanzleramtschef Braun (beide CDU). Das Schreiben ist von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die das sogenannte Lieferkettengesetz verhindern will. Auch andere Wirtschaftsvereinigungen haben in den letzten Monaten versucht, das Vorhaben zu torpedieren; das Internetportal »Frag den Staat« hatte die Schreiben am 6. August veröffentlicht und am Sonntag per Mitteilung darauf hingewiesen.

Die Koalition will noch in diesem Jahr ein Gesetz verabschieden, das Unternehmen darauf festnageln soll, die Einhaltung von Umweltstandards und Menschenrechten in ihren Lieferketten zu gewährleisten. »Frag den Staat« hat über das Informationsfreiheitsgesetz Einsicht in Dokumente erlangt, die zeigen: Wirtschaftsvertreter und Konzerne laufen Sturm dagegen. Die ...