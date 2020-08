Zum Inhalt dieser Ausgabe | Da hilft kein Konzept Gabriele Damtew Der Ball rollt wieder. Nicht nur bei den Champions-League-Finals im schönen Lisboa, das Topteams wie Barcelona und Manchester City in weniger guter Erinnerung behalten werden, sondern auch im beschaulich schönen Thüringen. Zum Auftakt der Saison in der Staffel Süd der Nordostdeutschen Oberliga trafen letzten Samstag der FC Einheit Rudolstadt und der FC Rot-Weiß Erfurt aufeinander. Das Besondere daran: Knapp 1.000 Zuschauer waren zugelassen, unter ihnen sogar 250 Gästefans aus Erfurt. Alles mit klarem Hygienekonzept, versteht sich, das hoffentlich alle fußballverrückten Fans tatsächlich vor dem ansteckenden Virus schützen konnte. Schutz vor Dummheit und Niedertracht kann derweil noch kein Konzept bieten. Beides demons­trierte ein Zuschauer, dem das Erscheinungsbild (wissenschaftlich: der Phänotyp) des Erfurter Ko­trainers Manuel Rost...

