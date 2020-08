Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der Bruderkrieg – Deutsche und Franzosen 1870/71 Ein Themenabend: der Deutsch-Französische Krieg vor 150 Jahren. Zwischen September 1870 und Januar 1871 wurden fast zwei Millionen Pariserinnen und Pariser durch Preußen, Bayern, Sachsen, Badener, Württemberger etc. belagert, die sich dann bald Deutsche nannten und ein kurzlebiges Reich gründeten. Danach kamen noch zwei Kriege, und Preußen gibt es zum Glück nicht mehr. Arte, 20.15 Uhr Leben im Takt des Stahlwerks 70 Jahre Eisenhüttenstadt So weit wie möglich weg von der Grenze zum nichtsozialistischen Ausland entsteht ab 1950 das Herz der Schwerindustrie in der DDR – das Eisenhüttenkombinat Ost. EKO nennen die Einheimischen das Werk noch heute. 40 Jahre...

