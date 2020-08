Coronaopfer des Tages: Linda Teuteberg

Die Berliner Traufhöhe ist nicht sonderlich imposant, und so hat der Spiegel schon vor einer Woche die Spatzen zwitschern hören, dass FDP-Boss Christian Lindner seine Generalsekretärin Linda Teuteberg absägen möchte. Die erst seit April 2019 amtierende Chefin der Abteilung Attacke wolle aber nicht so einfach die Segel streichen, hieß es da. Am Montag war es soweit: Angesichts einer drohenden Krise der Wirtschaft müsse die FDP ihre Kompetenz für wirtschaftliche Fragen sichtbar stärken, soll Lindner laut Informationen des Hamburger Magazins im Bundesvorstand ...