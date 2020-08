»Urwiener« darf antreten

Nicht nur Wiener, sondern sogar »absoluter Urwiener« sei der gescheiterte Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Diese Ansicht vertritt zumindest Karl Baron, Fraktionsvorsitzender der Liste »Team HC Strache – Allianz für Österreich« im Wiener Landtag und Gemeinderat. Die linke Partei »Der Wandel« ist da anderer Meinung. Laut dieser befindet sich Straches Lebensmittelpunkt in Klosterneuburg – und nicht, wie der rechte Politiker behauptet, im Wiener Bezirk Landstraße.

»Der Wandel« hatte daher gefordert, Strache aus dem Wählerverzeichnis für die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien zu streichen – wodurch der ehemalige FPÖ-Chef im Oktober nicht kandidieren dürfte. Die zuständige Bezirkswahlbehörde entschied nun am Montag abend zugunsten Straches; sein Hauptwohnsitz befinde sich in Wien, seine Kandidatur sei daher zulässig.

Fakt ist: Straches Villa, die er sich von der rassistischen FPÖ jahrelang üppig sponsern ließ, steht in Klosterneuburg. Dort halte er sich...