Sklaverei, Reparationen und »Entschuldigungen«

Im Juli 2008 verabschiedete das US-Repräsentantenhaus die »Resolution 194«, mit der es die afroamerikanische Bevölkerung für die von ihren Vorfahren erlittene Sklaverei um Entschuldigung bat. Der Gesetzesentwurf wurde von Stephen Cohen, Demokrat aus Tennessee, eingebracht. Das geschah etwa elf Jahre nachdem Expräsident William Clinton während seiner Amtszeit (1993–2001) erklärt hatte, er ziehe einen solchen Schritt in Betracht. Obwohl die Resolution nicht bindend und eher symbolisch war, wurde sie von vielen als ein Fortschritt bei der Anerkennung des großen Unrechts durch die US-Regierung betrachtet. Erst ein knappes Jahr später, am 18. Juni 2009, verabschiedete auch der US-Senat eine ähnliche Resolution. Zuvor hatte Prison Radio in San Francisco den nachfolgenden Kommentar des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal aufgezeichnet, den er kurz nach Verabschiedung von »Resolution 194« verfasst hatte.

»Ach, die Sache mit der Sklaverei tut uns ja so leid!«

V...