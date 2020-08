K-Frage spaltet Hochschule

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) sorgt die »K-Frage« für Ärger. Anfang Juli hatte Rektor Mark Mietzner bekanntgegeben, die seit 2013 amtierende Kanzlerin Swantje Rother für weitere acht Jahre in dieser Funktion bestätigen zu wollen. Grünes Licht für ihre Ernennung gab es bereits durch den Hochschulrat, womit es für ihre Wiederbestellung im nächsten Jahr nur noch das Okay des Sächsischen Wissenschaftsministeriums (SMWK) braucht. Dieser Schritt ist im Normalfall reine Formsache. Diesmal allerdings gibt es Störfeuer. In einem offenen Brief an Minister Sebastian Gemkow (CDU) erheben Studierendenvertreter schwere Vorwürfe gegen die Nominierte.

Man erachte Rother als »nicht geeignet« für ihre Postion, heißt es in dem Schreiben des HTWK-Studierendenrats vom 9. August, sie stehe für einen »autoritären und unprofessionellen Umgang« mit Mitarbeitern und Studierenden und »teils mangelnde fachliche Kompetenz«. Insbesondere den gewäh...