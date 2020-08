»Wohlfeile Worte hören wir zur Genüge«

Sie haben kürzlich um Lebensmittelspenden für den »Petershof« gebeten, um Wohnungslose mit warmen Mahlzeiten versorgen zu können. Wie stellt sich die Situation der Hilfsbedürftigen derzeit dar?

Neben den tropischen Temperaturen, unter denen die Menschen derzeit akut leiden, schwebt über allem noch immer die Coronapandemie. Aber wir versuchen zu helfen, wo wir können, und das gelingt uns soweit ganz gut. Auf unseren Hilferuf hin haben sich viele Duisburger Einwohner, Vereine und Unternehmen gemeldet und uns Sach- und Lebensmittelspenden zukommen lassen.

Zuvor fehlte es sogar an einfachen Nudeln, um die Wohnungslosen mit Essen versorgen zu können. Warum?

Wir bekommen keine Gelder von der Stadt oder dem Land. Insofern müssen wir alles selbst organisieren. Wir haben eine Kleiderkammer für arme Menschen, Wohnungslose übernachten und essen bei uns, und wir sind mittlerweile zu dem Anlaufpunkt von Menschen in Not in unserem Stadtteil geworden.

Duisburg wird von ...