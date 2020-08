Pogrome oder Bürgerkrieg

Nicht nur der antike und der Feudalstaat, auch »der moderne Repräsentativstaat (ist) Werkzeug der Ausbeutung der Lohnarbeit durch das Kapital« (Engels in seinem Werk über den Staat). (…) Man nehme die Grundgesetze der modernen Staaten, man nehme die Methode, mit der sie regiert werden, man nehme die Versammlungs- oder Pressefreiheit, man nehme die »Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz« – und man wird auf Schritt und Tritt die jedem ehrlichen und klassenbewussten Arbeiter wohlbekannte Heuchelei der bürgerlichen Demokratie erblicken. Es gibt keinen einzigen Staat, und sei es auch der demokratischste, wo es in der Verfassung nicht Hintertürchen oder Klauseln gäbe, die der Bourgeoisie die Möglichkeit sichern, Militär gegen die Arbeiter einzusetzen, den Belagerungszustand zu verhängen u. a. m., »im Falle der Störung der Ordnung«, – in Wirklichkeit in dem Fall, wenn die ausgebeutete Klasse ihre Sklavenlage »stört« und wenn sie versucht, sich nicht mehr sklavisc...