Druck von links

Die in Venezuela regierende Vereinte Sozialistische Partei (PSUV) konnte sich bislang darauf verlassen, dass sich im Vorfeld von Wahlen alle anderen Linksparteien zu Bündnissen mit ihr bereit finden würden. Das galt nicht nur für kleine Parteien, die schon aus finanziellen Gründen am Rockzipfel der großen PSUV hängen. Auch linke Kritiker des Regierungskurses entschieden sich fast immer, die Einheit mit dem kleineren Übel zu wählen, um Erfolge der extremen Rechten zu verhindern. So riefen noch 2018 die Kommunistische Partei (PCV) und die Partei »Heimatland für alle« (PPT) zur erneuten Wahl von Nicolás Maduro zum Präsidenten des Landes auf. Sie begründeten das mit der verschärften Aggression der USA, gegen die man sich gemeinsam wehren müsse. Die PCV zwang der PSUV im Vorfeld immerhin eine gemeinsame Erklärung ab, in der sich die Regierungspartei zu weitreichenden Veränderungen ihrer Politik verpflichtete – umgesetzt wurden diese Versprechen jedoch nicht.

