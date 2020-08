Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Sie müssten abseits vom Dienstweg gemeldet werden« Hessen: Polizist für Hinweise auf Missstände abgestraft. Kritik an Umsetzung von EU-Richtline. Ein Gespräch mit Kosmas Zittel Gitta Düperthal Neben Drohmails und rechtsradikalen Chatgruppen ist ein weiterer Skandal in der hessischen Polizei bekanntgeworden. Ein Polizist aus Bischofsheim hatte intern über das Verteilen von Hehlerware unter Beamten Meldung gemacht. Belohnt wurde er mit Strafanzeige, Disziplinarverfahren und Versetzung. Wie ließen sich Rassismus, rechte Netzwerke und Kriminalität in den Reihen der Polizei wirksam bekämpfen? Wie in anderen Gesellschaftsbereichen brauchen wir bei der Polizei eine Kultur des Hinschauens und der Transparenz, keine des Wegsehens und Schweigens. Diejenigen Beamtinnen und Beamten, die Missstände und Fehlentwicklungen thematisieren, sollten durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen Unterstützung und Anerkennung erfahren, anstatt – wie im Fall in Bischofsheim anscheinend geschehen – abgestraft zu werden. Ist Transparenz angesichts des Korpsgeistes bei der Polizei überhaupt möglich? Sie brauchen zumindest viel Mut. Anstatt Unterstützung zu erhalten, hat W...

