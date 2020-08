Inakzeptables Zeitspiel

Bis Ende des Jahres, so zeigte sich Ruprecht Polenz zuversichtlich, sollten die Verhandlungen mit der Regierung Namibias über eine Entschuldigung und Entschädigung für den Völkermord an Herero und Nama in der ehemaligen deutschen Kolonie abgeschlossen sein. Das war 2016. Die hoffnungsvolle Prognose des Sonderbeauftragten der Bundesregierung jährte sich im Juli zum vierten Mal, die Gespräche laufen gar noch ein Jahr länger. Ein Abschluss der Verhandlungen liegt allerdings nach wie vor in weiter Ferne. Am Dienstag abend erklärte Namibias Präsident Hage Geingob das aktuelle Entschädigungsangebot Deutschlands nun für »nicht akzeptabel«, es soll weiter verhandelt werden.

Woran genau es hakt, und wie das Angebot aus Berlin im Detail aussehen sollte, darüber machte Namibias Staatschef in seiner Stellungnahme keine Angaben. Er teilte jedoch mit, dass die deutsche Seite sich weigere, den Terminus »Reparationen« zu verwenden. Die Wortklauberei der Bundesregierung h...