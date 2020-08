»Nicht zu identifizierende Totalfälschung«

In Kapitel 20 seiner Autobiographie berichtet Günter Pelzl über Schwierigkeiten und Erfolge bei der Passfälschung. Wir danken Autor und Verlag für die Möglichkeit des Abdrucks:

Am 1. Dezember 1982 wurde ich in die Abteilung 35 versetzt. Ich war inzwischen Hauptmann und übernahm dort das Referat I »Forschung und Entwicklung«. Es war deutlich zu spüren, dass sich das Augenmerk von der handwerklichen Seite der Dokumentenherstellung mehr zur wissenschaftlich-technischen Seite hin verschob. (…) Eine meiner ersten Aufgaben war es, ein System der Analyse und Qualitätskontrolle vor allem für die produzierten Pässe zu entwickeln, das es möglich machen sollte, die eingebauten Sicherheitsmerkmale möglichst alle zu erkennen und Fehler bei der Produktion weitgehend auszuschließen. An die einzelnen Bestandteile eines Passes, wie Papier, Druckfarben, Kunstleder und so weiter, wurden schriftlich fixierte Anforderungen gestellt, die auch regelmäßig überprüft wurden. (…) D...