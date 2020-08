»Investor ist offenbar gut vernetzt«

Ein Gerichtsverfahren hat das Projekt einer Aufstockung und Begrünung des denkmalgeschützten, 1942 von Zwangsarbeitern errichteten Flakturms an der Feldstraße auf St. Pauli wieder in den Fokus gerückt. Was ist dort geplant, und wie ist der aktuelle Stand?

Dieser graue Koloss auf St. Pauli soll einen Aufbau bekommen, wodurch er von heute 40 Meter auf knapp 60 Meter Höhe anwächst. Unter einem grünen Mäntelchen versteckt sich eine überwiegend kommerzielle Nutzung, unter anderem mit einem Hotel und einer Veranstaltungshalle.

In dem Verfahren vor dem Hamburger Verwaltungsgericht hat ein Anwohner und Stadtentwicklungsplaner geklagt. Worum geht es ihm?

Nach Ansicht des Klägers darf ein derart drastischer Eingriff in das Stadtbild und in die Nachbarschaft nur auf der Grundlage eines zuvor durchgeführten Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Nicht nur der Kläger, sondern alle Anwohner und Bürger könnten eigene Vorschläge einbringen. Dieses gesetzliche Mitspracherecht ...