Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wir haben genug Wirtschaft ohne Wachstum Wer ist wir? Das Coronavirus hat die Wirtschaft weltweit in die tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Milliardenhilfsprogramme wurden aufgelegt, Ziel ist sogenanntes gesundes Wachstum der Ökonomien, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, als Voraussetzung für Jobs, Steuereinnahmen und Wohlstand. Doch ist nicht der Normalzustand selbst ein Problem? A 2020. 3sat, 20.15 Uhr Messerland Deutschland? Polizei, Notärzte, Gewaltforscher und Lehrer meinen: In Deutschland gibt es zuviel Bewaffnung mit Messern. D 2019. MDR, 20.45 Uhr Bitte nach Mitte! Die Schauspielschule Ernst Busch zieht um In ihrem Dokumentarfilm schildert die Regisseurin Anne Osterl...

