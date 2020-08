Schwer verdaulich

Nicht jeder Beifall nach der Nominierung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD am Montag dürfte im Willy-Brandt-Haus erwünscht gewesen sein. Olaf Scholz sei bis »weit in die bürgerliche Mitte respektiert«, twitterte Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt. Auch die neoliberale Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der Scholz aus alten »Agenda«-Tagen noch bestens in Erinnerung sein dürfte, stand mit einem Blumenstrauß vor der Tür: »Gratulation! Wir sind gespannt auf Ihr Wahlprogramm und hoffen auf starke Impulse für die Soziale Marktwirtschaft!«

Diese Sorte Begeisterung (und der erhebliche Schönheitsfehler, dass Scholz im Herbst 2019 bei der Mitgliederwahl der Parteivorsitzenden durchgefallen war) sorgte am Dienstag für eine Intensivierung der Anstrengungen der SPD-Spitze, den Kandidaten der eigenen Basis schmackhaft zu machen. Dafür ging am Dienstag neben anderen Juso-Chef und Parteivize Kevin Kühnert in die Bütt. Er warnte s...