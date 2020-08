Wohlfeile Kritik

Auch knapp ein Jahr nach dem Mord an einem Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin, der für eine Krise in den deutsch-russischen Beziehungen sorgte, schiebt die Bundesregierung Russland weiter den schwarzen Peter zu. In der Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke), die jW vorliegt, behauptet das Justizministerium, es hätte von August bis November 2019 in dem Fall »über ein Dutzend Kontaktaufnahmen« von deutschen zu russischen Stellen gegeben. Doch die »letztlich erfolgte Beantwortung seitens der russischen Generalstaatsanwaltschaft« vom 2. Juni habe in der Sache »weiterhin keine substantiellen russischen Beiträge zur Aufklärung« geliefert, so das Ministerium. Dagdelen nannte es am Montag gegenüber jW »wohlfeil«, den russischen Behörden mangelnde Kooperation vorzuwerfen, »wenn gleichzeitig die von russischer Seite erbetene Übersendung deutscher Ermittlungsergebnisse ausbleibt«.

Der 40 Jahre alte Selimchan Changoschwil...