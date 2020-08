Bewohnende

»Die Bewohnenden gestalten ihren Alltag selbstbestimmt in einer altersgerechten Wohnung mit ganztägigem hausinternem Notrufsystem«, heißt es im »Pflege- und Beherbergungskonzept« der Zürcher Reliva AG. »Die umfangreichen Hygienemaßnahmen dienen dem Schutz unserer Bewohnenden und Mitarbeitenden«, meldet die Diakonie Wolfsburg. »Unsere Bewohnenden achten außerdem im eigenen Interesse sehr auf die Abstandsregeln in den Sanitäranlagen«, versichert die DRK-Flüchtlingshilfe Brandenburg, und die Borghardt-Stiftung zu Stendal beteuert: »Als Abwechslung zum gewöhnlichen Alltag unternehmen die Bewohnenden zusammen mit den Betreuenden auch regelmäßig Ausflüge in die Stadt, um durch die Straßen zu schlendern und gemütlich einen Kaffee trinken zu gehen.«

