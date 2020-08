Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. August 2020, Nr. 184

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Überfressen Auszug aus einer Rede Lenins über die internationale Situation kurz vor der deutschen Novemberrevolution 1918 Genossen, in den letzten Monaten und Wochen hat sich die internationale Lage jäh zu ändern begonnen, bis schließlich der deutsche Imperialismus nahezu ganz zusammengebrochen ist. (…) Es zeigte sich, dass der amerikanische Imperialismus sich vorbereitet hatte, und Deutschland wurde ein Schlag versetzt. (…) Wenn es uns gelungen ist, nach der Oktoberrevolution ein ganzes Jahr lang fortzubestehen, so haben wir das dem Umstand zu verdanken, dass der internationale Imperialismus in zwei Räubergruppen gespalten war: die englisch-französisch-amerikanische Gruppe und die deutsche Gruppe, die sich ineinander verkrallt hatten und sich nicht um uns kümmern konnten. Keine dieser Gruppen konnte gegen uns ernstlich ins Gewicht fallende Kräfte einsetzen, aber natürlich hätten sie diese Kräfte eingesetzt, wenn sie dazu imstande gewesen wären. Der Krieg mit seinem Blutrausch trübte den Blick. (...) Das Feuer der Arbeiterrevolution hat eine ganze Reihe von Ländern erfasst. ...

