Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neokoloniale Flexibilität Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs Lucas Zeise Schon am Tag, nachdem die Riesenexplosion von Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut stattgefunden hatte, tauchte der Präsident Frankreichs mit großem Gefolge im Libanon auf. Emmanuel Macron gab sich wie der Vertreter der alten Kolonialmacht, die Frankreich vom Untergang des Osmanischen Reiches bis November 1943 tatsächlich gewesen war. Er versprach den in der Tat wütenden Bewohnern Beiruts umfangreiche Hilfe, die nicht »in korrupten Händen« der jetzigen politischen Führer des Libanon landen würde. »Ich bin hier, um Ihnen einen politischen Pakt vorzuschlagen.« Paris und der gesamte freie Westen einschließlich Berlin sind unzufrieden mit der aktuellen libanesischen Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab, weil der die Unterstützung der teuflischen Hisbollah genießt. Diese schiitisch-muslimische Partei organisiert ärmere Schichten der libanesischen Gesellschaft, wird vom Iran unterstützt und hat – das ist wohl ihr größtes Verbrechen – zweimal eine Invasion ...

