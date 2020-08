Militarisierte Einflusssphäre

Die Webseite der Kommunistischen Partei Frankreichs bietet einen aufschlussreichen Überblick über die von Paris aus eingeleiteten Militärinterventionen in den ehemaligen französischen Kolonien in Afrika. Von 1961 bis 2013 sind ganze 44 davon aufgelistet. Von offizieller Seite heißt es dazu: »Subsaharaafrika ist aufgrund unserer politischen, geographischen und kulturellen Nähe, unserer strategischen Interessen auf dem Kontinent und der offenen Krisen, die seine Stabilität bedrohen, ein wichtiges strategisches Gebiet für Frankreich«, so die Erklärung dazu auf der Webseite des Verteidigungsministeriums.

Dabei gilt es, einerseits die profranzösischen Regierungen der dort seit 1960 in die »Unabhängigkeit entlassenen« Länder zu protegieren oder solche an die Macht gebrachten militärisch abzusichern und so den Abfluss der Ressourcen in Richtung Frankreich weiterhin zu garantieren – mehr als tausend französische Unternehmen sind auf dem Kontinent ansässig. Zuletz...