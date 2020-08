Gezupft, getupft, gestrichen. Marla Hansen im Berliner HKW

Wer im Herbst 2005 zu jenen Glücklichen zählte, die für Sufjan Stevens Berliner »Come On Feel The IIllinoise«-Show in der Kreuzberger Passionskirche eine Karte ergatterten, wurde nicht nur Zeuge akrobatischer Cheerleadereinlagen, sondern konnte neben dem Exwaldorfschüler aus Michigan noch weitere hochbegabte Musikerinnen und Musiker Anfang 30 auf der Bühne erleben, die in den kommenden 15 Jahren in der internationalen Independentpopszene viele Spuren hinterlassen sollten. Neben der Gitarristin Shara Nova (alias My Brightest Diamond), die den Abend mit wundervollen Torch Songs eröffnete, waren damals auch der Violinist Rob Moose, heute einer der gefragtesten Arrangeure (zuletzt u. a. Laura Marling), und die Bratschistin Marla Hansen mit von der Partie.

Da war es naheliegend, dass letztgenannte auch auf den Albe...