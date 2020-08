Öffentliche Proteste sind angesichts eines autoritär herrschenden Regimes, das selbst die kleinste Opposition mit Polizeigewalt von der Straße treiben lässt, in der Türkei derzeit rar gesät. Mit einer Ausnahme: Die Frauenbewegung lässt sich von Wasserwerfern und Tränengas nicht einschüchtern, um weiter gegen Femizide – Gewalt und Morde an Frauen – zu protestieren.

Tausende Frauen gingen zuletzt am Mittwoch in Istanbul, Ankara, Izmir, Adana und Antalya unter Parolen wie »Männer schlagen, der Staat schützt sie« auf die Straße. Viele Demonstrantinnen trugen T-Shirts mit den Namen ermordeter Frauen. In Izmir griff die Polizei die Demonstration an und nahm zehn Aktivistinnen fest.

Hintergrund der jüngsten Proteste ist der von der religiös-nationalistischen Regierungspartei AKP erwogene Ausstieg aus der »Istanbul-Konvention«. Bei diesem nach dem Ort seiner Aushandlung benannten Abkommen des Europarates aus dem Jahr 2011 handelt es sich um die weltweit erste ver...