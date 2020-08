Mehr GIs nach Polen

Die USA werden ihre militärische Präsenz in Polen um 1.500 Soldaten ausbauen. Darauf einigten sich die Regierungen beider Länder jetzt offiziell. Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak (PiS) nannte die Vereinbarung einen »großen Schritt vorwärts« zur Verstetigung der US-Präsenz in seinem Land. Wann die Ostverlegung stattfinden soll, wurde nicht mitgeteilt. Wie das US-Portal Breaking Defense dieser Tage meldete, seien noch »erhebliche logistische Vorbereitungen« erforderlich. Militärexperten rechnen mit mindestens einem Jahr Vorlaufzeit.

Derzeit sind in Polen etwa 4.000 US-Soldaten stationiert, allerdings auf rotierender Basis. Damit will die NATO den Schein aufrechterhalten, sich wenigstens formal an die NATO-Russland-Grundakte von 1997 zu halten. In diesem Dokument hatte das westliche Militärbündnis zur Beschwichtigung russischen Widerstands gegen seine Ostexpansion zugesichert, östlich der Oder keine »permanente Stationierung substantieller Kamp...