Fluchthelfer des Tages: Pedro Sánchez

Sucht man Informationen zu »Skandalen« in den höchsten Gesellschaftskreisen, wirft man einen Blick in Die Bunte. Das Blatt verfügt über Kontakte. So zitierte es am Dienstag einen »Vertrauten« des geflohenen spanischen Exkönigs Juan Carlos I. (82) mit den Worten, dieser sei »wie jemand, der Urlaub macht«. Heißt: Der Monarch kommt auch bald wieder aus seinem am Montag begonnenen Exil – oder doch nur Feriendomizil? – zurück.

Das ist insofern beruhigend, als die Dominikanische Republik, in der sich Juan Carlos aufhalten soll, über kein Auslieferungsabkommen mit der Schweiz verfügt. ...