Der Tiger im Raum

Kevin McBride war als Boxer eher durchschnittlich begabt. Kein Fan der Sportart würde sich wohl heute noch an den Iren erinnern, wenn da nicht dieser eine Kampf vor 15 Jahren gewesen wäre. Damals, im Juni 2005, trat er gegen die Boxikone Mike Tyson an, der zu diesem Zeitpunkt sportlich jedoch nur noch ein Schatten seiner selbst war. Dennoch kam es einer Sensation gleich, als McBride den ehemaligen Schwergewichtschampion schließlich auf die Bretter schickte.

Tyson verkündete nach der peinlichen Niederlage sein Karriereende. Er wolle »den Sport nicht weiter beschämen«, so seine Begründung. Vor zwei Wochen wurde allerdings bekannt, dass Tyson, mittlerweile 54 Jahre alt, gegen den 51jährigen Roy Jones Jr. doch noch einmal in den Ring steigen wird. Der Schaukampf soll am 12. September stattfinden. Acht Runden wollen die beiden älteren Herren dabei bestreiten. Es ist ein Kampf, der mindestens 20 Jahre zu spät kommt und auf den die Boxwelt nicht unbedingt gewart...