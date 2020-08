Gespaltene Gesellschaft

Wenn am heutigen Mittwoch bis zu 16 Millionen Wahlberechtigte in Sri Lanka ihre Stimme abgeben, wird diese Parlamentswahl in jedem Fall in die Geschichte eingehen – als eine, die unter den besonders schwierigen Bedingungen infolge der Coronapandemie durchgeführt wurde. Das sorgte bis zuletzt für Wirbel. Noch am 26. Juli hatte Mahinda Deshapriya verkündet, alle unter Quarantäne stehenden Personen würden bereits am 31. Juli zur Stimmabgabe aufgefordert. Nur einen Tag später ruderte der Chef der Nationalen Wahlkommission (NEC) zurück. Nach nochmaligen Beratungen sei das Gremium übereingekommen, von diesen Plänen Abstand zu nehmen. Die 180-Grad-Wende war die Folge verschiedener Einsprüche. Zum einen ging es um die Verfassungsmäßigkeit eines solchen Aktes, wenn einem kleinen Teil der Wählerschaft schon vorher die Stimmabgabe gestattet werde. Auch die mobilen Wahllokale warfen praktische wie rechtliche Fragen auf. Schließlich sind gesetzlich jede Bürgerin und j...