Sündenbock gesucht

Rumäniens rechte Regierung ist wegen der steigenden Zahlen der Coronainfektionen im Land verstärkt unter Druck geraten. Ihre Lösung: die Sozialdemokraten von der PSD und die politischen Vertreter der ungarischen Minderheit dafür verantwortlich zu machen.

In den vergangenen Wochen überschritt die Zahl der täglich registrierten Neuinfizierten in dem Land mit 20 Millionen Einwohnern die Tausendermarke. Die Gesundheitsbehörden waren alarmiert, in der Hälfte der Verwaltungskreise gilt auch auf der Straße eine Maskenpflicht. Anfang der Woche sanken die Zahlen. Wie die Strategische Kommunikationsgruppe (GCS) am Montag erklärte, hatte es in den vergangenen 24 Stunden 823 neue Fälle gegeben – zehn Prozent der Getesteten –, womit die Zahl der registrierten Infizierten auf 54.009 stieg. Derzeit gebe es 23.827 aktive Fälle, 7.660 davon würden im Krankenhaus behandelt, 419 auf der Intensivstation. 19 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19 hab...