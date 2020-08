Nicht mehr erpressbar sein

Manche Menschen in dieser Gesellschaft können sich fast alles leisten. Viele aber kommen mit dem, was sie verdienen, kaum oder gar nicht aus. Doch warum ist das so und wie lässt sich das ändern?

Die Vermögensverteilung ist derart ungerecht geworden, dass eine kleine Anzahl von Menschen in dieser Welt über den Löwenanteil der Finanzen verfügt. Die Mehrheit der Menschen allerdings besitzt nicht einmal einen Bruchteil davon.

Viele Menschen erwirtschaften das Vermögen von einigen wenigen. Deren Geld jedoch liegt meist auf Konten bei den Banken rum, anstatt konstruktiv einen Nutzen zu bringen. Würde man jetzt einen Teil dieses Geldes dafür verwenden, die Kassen der Sozialversicherung, also Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, zu füllen, würden viele Menschen davon profitieren. Statt dessen werten die Reichen und Superreichen ihr Ego damit auf, kleine, spezielle Gruppen von Menschen mit besonderen sozialen Problemen zu unterstützen – ohne Frage eine ...